Молочные зубы все равно выпадут: стоматолог разобрал семь мифов

Чистить молочные зубы необходимо с момента их появления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Молочные зубы рано или поздно сменяются постоянными, но это не значит, что их не нужно лечить и тщательно чистить. Проблемы с временными зубами могут повлиять на здоровье ребенка, развитие челюстей и формирование прикуса. Стоматолог Арам Давидян рассказал о семи распространенных мифах. Об этом пишет aif.ru.

«Молочный зуб лечат не ради того, чтобы сохранить его навсегда. Его стараются сохранить здоровым и функциональным столько, сколько он должен находиться во рту», – объяснил специалист.

Одна из главных ошибок родителей – считать, что разрушенный молочный зуб проще удалить. Однако ранняя потеря может привести к смещению соседних зубов, из-за чего постоянному не хватит места. Кроме того, запущенный кариес способен вызвать воспаление и затронуть ткани рядом с зачатком постоянного зуба.

Не стоит ждать и появления боли. Кариес может долго развиваться незаметно. Также не нужно откладывать знакомство с ортодонтом до подросткового возраста. Некоторые нарушения прикуса важно заметить раньше. А чистить молочные зубы необходимо с момента их появления. Регулярная гигиена помогает снизить риск кариеса и воспаления десен.

Ранее химик Крутицкая объяснила, как определить, что зубы хорошо очищены. Она развеяла миф о необходимости чистить их ровно три минуты по таймеру.