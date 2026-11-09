Три шага для Брюсселя: Мема назвал условия для ЕС в переговорах с Россией

Мема: ЕС сможет возобновить переговоры с РФ, если снимет санкции и вернет активы. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Евросоюз ещё может вернуть себе место за столом переговоров с Россией. Для этого, по его мнению, Брюсселю необходимо снять санкции, вернуть замороженные активы или продемонстрировать реальные усилия по установлению мира. Об этом политик написал в соцсети X.

Мема отметил, что перевооружение продолжается, как и русофобская риторика. Если ЕС изменит риторику, уверен он, возобновление диалога всё ещё возможно.

«ЕС, вероятно, все еще может обеспечить себе место в переговорах с Россией, если снимет санкции, вернет замороженные активы или продемонстрирует реальные усилия по установлению мира», — написал Мема.

При этом политик добавил, что в нынешних условиях места в Абу-Даби для Евросоюза нет.

Очередной раунд трёхсторонних переговоров Россия — Украина — США запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Ранее издание Politico сообщало, что за столом якобы будут и страны ЕС, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, в Абу-Даби пройдут именно трёхсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США