Прощание с актёром Иваном Скицаном прошло в Москве Фото: пресс-служба Театра на Юго-Западе

Прощание с актером Иваном Скицаном, известным по роли в картине «Утомленные солнцем-2», состоялось в траурном зале морга при НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом ТАСС рассказали в семье артиста.

Проводить Скицана в последний путь пришли самые близкие люди, друзья и коллеги по сцене и съемочной площадке. Само захоронение назначено на 10 ноября — актера похоронят в поселке Сява Нижегородской области.

Иван Скицан скончался 3 ноября, ему было всего 39 лет. О смерти артиста журналистам сообщили его родственники. За свою карьеру он успел сыграть в театральных постановках и нескольких фильмах, а широкой публике запомнился именно работой в «Утомленных солнцем-2».

Как выяснилось, актер долго и тяжело болел. У него диагностировали онкологию. Родные рассказали, что у Ивана было слабое сердце: ему сделали две операции, но к этому добавились и другие недуги. В больницу же он попал именно из-за рака. Близкие уточнили, что Скицан страдал от серьезного заболевания почки. Жизнь артиста оборвалась в стенах медицинского учреждения.