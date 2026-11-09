Путин исключил Москалькову из комиссии по госпремиям: кто вошёл в состав

Путин включил Яну Лантратову в комиссию по отбору кандидатов на госпремии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин включил уполномоченного по правам человека Яну Лантратову в состав Общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.

Указ о внесении изменении в состав комиссии по госпремиям опубликован 9 ноября, в понедельник, на официальном портале правовой информации. Этим же документом из состава комиссии исключили бывшего российского омбудсмена Татьяну Москалькову. Указ вступает в силу со дня подписания.

В этот же день Владимир Путин освободил Кирилла Богомолова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ № 838 был опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.