В МИД РФ высказались о составе делегации на переговорах в Абу-Даби

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби по украинскому урегулированию является естественным. Об этом дипломат рассказал на пресс-конференции.

«Участие еще одного заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком смысле», — подчеркнул Лавров.

Ранее KP.RU рассказал подробности проведения переговоров в Абу-Даби. В Кремле перечислили участников российской делегации. А также там заявили, что, скорее всего, будут обсуждаться гарантии безопасности для стран. Однако подробности раскрывать не стали.