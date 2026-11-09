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НовостиВ мире9 ноября 2026 12:00

В МИД РФ высказались о составе делегации на переговорах в Абу-Даби

Лавров: присутствие Рябкова на переговорах по Украине в Абу-Даби естественно
Людмила МИТРОХИНА
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби по украинскому урегулированию является естественным. Об этом дипломат рассказал на пресс-конференции.

«Участие еще одного заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком смысле», — подчеркнул Лавров.

Ранее KP.RU рассказал подробности проведения переговоров в Абу-Даби. В Кремле перечислили участников российской делегации. А также там заявили, что, скорее всего, будут обсуждаться гарантии безопасности для стран. Однако подробности раскрывать не стали.