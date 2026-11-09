Лавров оценил заявления Рубио о переговорах в Абу-Даби. Фото: REUTERS.

Москва положительно оценивает заявления государственного секретаря США Марко Рубио о ключевой роли гарантий безопасности на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что структура предстоящей встречи отвечает интересам ключевых участников процесса.

«Я слышал заявления Марко Рубио о том, что... ключевое значение обретают вопросы безопасности... Мы такой подход только приветствуем», — подчеркнул глава МИД России, отметив, что сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым делом рассмотрение вопросов «безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе».

Напомним, Рубио также заявил, что США рассчитывают на прогресс в переговорах по Украине в Абу-Даби.