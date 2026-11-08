Рубио назвал гарантии безопасности ключевым вопросом переговоров в Абу-Даби

Государственный секретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал тему гарантий безопасности одним из ключевых вопросов на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил журналистам.

"Постоянно проявляется один аспект - необходимость гарантий безопасности <...> Это одна из ключевых тем, которые поднимаются при каждом разговоре", - сказал политик.

Рубио добавил, что американская сторона рассчитывает, что переговоры в Абу-Даби позволят добиться прогресса в урегулировании украинского кризиса.

Напомним, что очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины запланирован на 10-11 ноября. Американскую делегацию представят спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский. Украинскую делегацию ранее согласовали во главе с руководителем службы внешней разведки Рустемом Умеровым.