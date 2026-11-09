Shot: Особняк Блиновской в Миллениум-парке перешёл в собственность государства, фото: Алексей Белкин/news.ru/ТАСС

Особняк Елены Блиновской в Подмосковье был изъят в пользу государства. Стоимость недвижимости не называется, однако известна её квадратура и внутреннее убранство. Также известно, что у семейства Блиновской осталось ещё объектов недвижимости, помимо этого особняка, на 250 млн рублей.

По данным Shot, при недели назад недвижимость в посёлке Миллениум-парк перешла в собственность государства. Особняк площадью 1700 кв. м с шестью спальнями, детской, 11 санузлами, бассейном, хамамом, библиотекой и гаражом на пять машин был изъят у «королевы марафонов». Также конфискованы дом в Ялте, автомобили, лодка, мотоцикл и имущество в Марий Эл и Адыгее.

Сегодня утром снят арест с объектов недвижимости Алексея Блиновского в Ярославской области, включая четыре машиноместа на 11 миллионов рублей и здание площадью 1153 кв. м с двумя хозяйственными постройками. Финансовый управляющий просит отложить процесс для уточнения статуса прав собственности в Росреестре. У Елены Блиновской есть другая недвижимость стоимостью около 250 млн рублей, за которую начислено почти 300 тыс. рублей налогов за 2025 год.

Ранее KP.RU сообщил, что cуд отказал блогеру Елене Блиновской в отсрочке отбывания наказания. Причина - ее дети находятся под надлежащим уходом близких родственников.