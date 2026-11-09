Число погибших при взрыве на металлургическом заводе в Турции возросло до шести Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Число жертв взрыва в печи металлургического завода «Хабаш» в районе Алиага провинции Измир возросло до шести человек. Об этом сообщила администрация губернатора турецкого региона.

В больнице от полученных травм скончался один из пострадавших, находившийся в тяжелом состоянии. Тела еще двоих рабочих спасатели извлекли из-под обломков обрушившихся конструкций.

Ранее местные власти информировали о трех погибших и 14 пострадавших.

Напомним, мощный взрыв в печи металлургического завода прогремел в дневное время во время рабочей смены, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. На месте происшествия продолжают работать расчеты пожарной службы, медицинские бригады и специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). Спасательные службы ведут разбор завалов и ликвидацию последствий инцидента.