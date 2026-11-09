500 патронов про запас: в польской прокуратуре раскрыли, чем был вооружён нападавший на Краков

У устроившего стрельбу в Кракове мужчины нашли полтысячи патронов в машине. Фото: IMAGO/Igor Zadecki/ArenaAkcji/www.imago-images.de/Global Look Press

В машине у террориста, открывшего стрельбу по людям в Кракове, нашли четыре единицы оружия и около полутысячи дополнительных патронов к ним. Об этом пишет Wiadomo ci со ссылкой на пресс-секретаря Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака.

«В том числе две винтовки AR-15 и два пистолета. Рядом с ним [террористом - прим. ред.] и в машине было обнаружено несколько сотен патронов, в том числе для этих винтовок и пистолетов. Это около полутысячи дополнительных боеприпасов, которые можно было бы использовать», — сказал Новак.

Кроме того, представитель прокуратуры подтвердил, что разрешение на ношение оружия террорист получил в марте.

Трагедия произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова — одной из главных достопримечательностей города. Около 15:00 по местному времени (17:00 мск) гражданин Польши в военном камуфляже открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. В результате погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин, ещё 16 получили ранения. Среди погибших и пострадавших оказались иностранцы, в том числе гражданка России.