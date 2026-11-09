Лавров рассказал о передаче Россией Перу оценок событий на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россия передала Перу оценки событий на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с перуанским коллегой Карлосом Эспой.

По его словам, стороны обсуждали развитие ситуации в зоне специальной военной операции на Украине.

«Мы проинформировали наших коллег об оценках последнего развития событий», — добавил Лавров.

Помимо украинской тематики, Лавров и Эспа обсудили и двустороннее сотрудничество. По словам главы российского МИД, стороны договорились развивать новые механизмы взаимодействия, в том числе между банковскими организациями двух стран.

Визит главы МИД Перу Карлоса Эспы в Москву проходит с 6 по 10 ноября и стал его первой поездкой в Россию в качестве руководителя перуанской дипломатии. Предыдущий приезд министра этой страны состоялся в 2012 году. Тогда страну представлял Рафаэль Ронкайоло.