Устроивший стрельбу в центре Кракова мужчина убил свою семью накануне трагедии. Фото: IMAGO/Igor Zadecki/ArenaAkcji/www.imago-images.de/Global Look Press

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова в субботу, 7 ноября, накануне трагедии убил свою семью. Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

Согласно материалам следствия, стрелявший мог убить членов своей семьи в ночь с пятницы на субботу или утром в день трагедии. Как сообщил Новак, родители и сестра преступника погибли от выстрелов в голову. Также мужчина убил двух домашних кошек семьи. Точное время смерти семьи преступника будет установлено после вскрытия тел.

Ранее KP.RU сообщал, что устроивший стрельбу в Кракове мужчина скончался в больнице от полученных при задержании ранений. Напомним, что вооруженный выехал на авто на главную Рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим. В результате инцидента погибли шесть человек погибли, еще 16 получили ранения.