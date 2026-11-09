Основатель WikiLeaks Ассанж и его жена Стелла сообщили о рождении дочери Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его супруга Стелла сообщили о рождении дочери.

Ассанж опубликовал в соцсети Х фотографию с младенцем на руках, закрыв лицо девочки эмодзи в виде сердца.

"Так счастлива и очень устала... Она такая милая... и громкая! Спасибо за все сообщения!" — написала Стелла Ассанж.

Супруги не стали раскрывать имя девочки, дату и место ее рождения.

У Джулиана и Стеллы Ассанж уже есть двое сыновей — Габриэль и Макс, родившихся в 2017 и 2019 годах.

Как писал сайт KР.RU, в сентября 2026 года создатель сайта утечек секретных документов и журналист Джулиан Ассанж опубликовал первый за несколько лет пост в соцсетях.

Напомним, Ассанж основал платформу WikiLeaks, где публиковалась секретная информация от анонимных источников. В 2011 году на него завели дело в США. Всего ему грозило до 175 лет тюрьмы по 18 обвинениям в шпионаже.