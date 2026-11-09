«Я мишень, брат — пешка»: Орбан дал комментарий по обвинению его членов семьи в торговле людьми

Виктор Орбан Фото: REUTERS.

Виктор Орбан, бывший премьер-министр Венгрии, утверждает, что задержание его брата Арона по подозрению в торговле людьми направлено против него самого. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Сегодня правительство должно дать ответ комитету по вопросам национальной безопасности относительно шпионского скандала. Этот "расчет" — лишь отвлекающий маневр. Я мишень, брат — пешка», — резюмировал бывший политик в своем обращении.

Напомним, Арон Орбан, брат экс-премьера Венгрии, задержан по подозрению в содействии незаконной миграции, сообщил глава правительства Петер Мадьяр. Следствие по этому делу продолжается.

Ранее KP.RU рассказал, что у Орбана могут начаться еще более серьезные проблемы. Правительство Венгрии хочет возбудить против него уголовное дело за якобы призыв к вооруженному восстанию.