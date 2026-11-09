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НовостиЗвезды9 ноября 2026 13:11

Нюша впервые высказалась о состоянии сестры Марии после пожара: «Она сейчас в реанимации»

Певица Нюша рассказала о состоянии сестры Марии после пожара
Людмила МИТРОХИНА
Певица Нюша с сестрой Марией

Певица Нюша с сестрой Марией

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В квартире сестры певицы Нюши – Марии произошел пожар. Она сейчас находится в реанимации. Певица Нюша поделилась новостями о состоянии родственницы. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Она сейчас в реанимации, голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», — резюмировала артистка.

Ранее KP.RU рассказал, что изначально появилась информация, что из-за пожара пострадало лицо Марии. Однако позже эта новость не подтвердилась. Также указывалось, что якобы причиной пожара стал биокамин в квартире родственницы артистки. Сейчас девушка находится в больнице, у нее пострадало 30% тела.