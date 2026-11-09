Бойцам СВО без высшего образования открыли путь в программу «Время героев»: новый набор начался по поручению президента РФ

В России стартовал набор на третий поток программы «Время героев» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России начался отбор на третий поток президентской программы «Время героев». Впервые он предназначен специально для участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования. Об этом 9 ноября сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко на заседании общественного совета проекта.

Кириенко отметил, что подать заявку могут все желающие участники СВО, готовые учиться и работать на благо России. По его словам, запуск нового потока стал исполнением поручения президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу создать условия, чтобы бойцы спецоперации могли проявить себя не только на фронте, но и на государственной гражданской службе.

Напомним, 6 ноября Владимир Путин поручил создать отдельную программу для участников СВО, не окончивших вузы. Она должна дать бойцам возможность пройти обучение для работы в административных структурах.