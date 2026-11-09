Без улик и доказательств: израильская спецслужба зашла в тупик в деле о внешнем вмешательстве в выборы

Израильская спецслужба зашла в тупик в деле о внешнем вмешательстве в выборы Фото: REUTERS.

Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) по итогам расследования не смогла обнаружить документальных подтверждений масштабного иностранного вмешательства в парламентские выборы посредством финансовых вливаний. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Ранее в ноябре государственная телерадиокомпания Kan информировала, что спецслужба отчиталась перед Центризбиркомом о предполагаемом поступлении крупных сумм из-за рубежа с целью повлиять на голосование. В октябре ведомство инициировало проверку по подозрению в том, что ряд арабских стран якобы финансировал через НКО кампании по повышению явки в арабском секторе Израиля.

Однако, как следует из нового отчета, следствие не нашло убедительных фактов в пользу этой версии. В настоящее время правоохранители изучают лишь гипотетические переводы на сумму, не превышающую нескольких десятков тысяч долларов, которые Палестинская национальная администрация якобы могла направить в адрес местных арабских политических сил.

Тем не менее, несмотря на допросы десятков свидетелей и подозреваемых, следователи признают отсутствие материальных доказательств. «Все, что у нас есть, это разведывательная информация, не имеющая под собой реальной основы», — охарактеризовал ситуацию один из высокопоставленных чиновников в интервью изданию.

Напомним, по итогам тех выборов арабские партии завоевали рекордные 19 мест в 120-местном кнессете, а явка избирателей в данном секторе превысила общенациональные показатели.