Актера Владимира Григорьева похоронили на Троекуровском кладбище. Фото: Театр имени Пушкина @ VK

В Москве простились с актером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, заслуженным артистом РФ Владимиром Григорьевым. Траурная церемония завершилась захоронением на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Утром в понедельник, 9 ноября, в здании театра, служению которому артист посвятил более 50 лет, прошла гражданская панихида. Ведущим церемонии выступил художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Писарев.

Выразить соболезнования и отдать дань памяти Григорьеву пришли десятки людей, среди которых были близкие, коллеги по сцене и поклонники его творчества. По завершении панихиды состоялся чин отпевания, после чего гроб с телом артиста вынесли из здания под длительные аплодисменты.

Напомним, Владимир Григорьев скончался в минувший вторник, 3 ноября, на 75-м году жизни. По информации из окружения актера, причиной смерти стала сердечная недостаточность.