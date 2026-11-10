SABI о мужчинах с невысоким доходом: "Зачем он мне рядом?"

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Известная российская певица SABI (настоящее имя Сабина Мамедова) в эксклюзивном интервью KP.RU рассказала о том, могла бы она встречаться с мужчиной, у которого небольшие доходы, но при этом он всегда рядом.

"Всегда рядом? Зачем он мне рядом? Мне не надо, чтобы со мной всегда рядом были. Пусть он работает, зарабатывает", - сказала она.

Артистка отметила, что у мужчины должно быть свое личное пространство. По ее словам, она не из тех девочек, которые думают: "Только ты, и все, больше я ничего не вижу".

SABI подчеркнула, что в ее жизни есть собственное хобби, карьера, возможно, появятся и дети, которыми тоже она будет заниматься. Певица пояснила, что не нужно, чтобы возлюбленный находился с ней 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Как писал сайт KP.RU, ранее певица Sabi, известная по хиту "Базовый минимум" рассказала о совместной работе с Валерией.

Певица SABI высказалась про «Базовый минимум» с MIA BOYKA, сравнение с Бузовой и мужчин, которые не хотят работать: «Зачем он мне рядом?»