Рябков заявил о переводе оборонных предприятий Европы на режим военного времени Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия осуждает усилия стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в видеообращении к участникам круглого стола по милитаризации Европы на площадке ОБСЕ в Вене.

По его словам, военная напряженность усиливается из-за прекращения прямых контактов между военными России и стран НАТО, а также роста числа провокационных инцидентов и учений по антироссийским сценариям. В 2025 году под эгидой альянса провели не менее 120 учений, а в странах НАТО — свыше 700 национальных маневров.

Вместе с тем Рябков отметил, что европейские страны сталкиваются с препятствиями при подготовке к войне. Среди них он назвал нежелание граждан становиться «пушечным мясом», сложности с финансированием, нехватку сырья и энергии, а также ограниченные возможности оборонной промышленности.

Ранее глава Совета безопасности России Сергей Шойгу также заявил о продолжении милитаризации Европы и росте военных расходов. Он указал на учения, в ходе которых отрабатываются сценарии наступления на восток.