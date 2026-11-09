Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2026 13:38

Рябков: Запад затягивает конфликт на Украине для подготовки к столкновению с РФ

Рябков указал на необходимость устранения первопричин конфликта на Украине
Семен ЗИМИН
Рябков: Запад затягивает конфликт на Украине для подготовки к столкновению с РФ

Рябков: Запад затягивает конфликт на Украине для подготовки к столкновению с РФ

Фото: REUTERS.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что Запад пытается затянуть российско-украинский конфликт, готовясь к противостоянию с РФ.

«Странам — членам НАТО и Евросоюза, и их единомышленникам следует прекратить нагнетать напряженность, оценить реальные риски безудержной милитаризации и задействовать все возможные механизмы для предотвращения развития событий по фатальному сценарию», — указал Рябков.

По словам дипломата, говорить об урегулировании на Украине бессмысленно, пока не устранены первопричины конфликта. При этом Рябков подчеркнул: Россия никому не угрожает и нападать на другие страны не собирается.

Такие заявления звучат на фоне того, как западные политики с завидным постоянством рисуют Москву в роли противника. В Кремле не раз опровергали эти обвинения, но поджигатели продолжают громко говорить о «российской угрозе».