Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2026 13:49

Рябков: Москва осуждает действия НАТО по подготовке к конфликту с Россией

Рябков заявил, что РФ фиксирует увеличение числа провокаций и военных учений НАТО и ЕС по антироссийским сценариям
Мария МАМАЕВА
Рябков: Москва осуждает действия НАТО по подготовке к конфликту с Россией

Рябков: Москва осуждает действия НАТО по подготовке к конфликту с Россией

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Москва решительно осуждает действия стран НАТО и ЕС, направленные на подготовку к конфликту с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе видеообращения участникам круглого стола по теме милитаризации Европы на площадке ОБСЕ.

«Мы осуждаем усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России. Но видим и проблемы, возникающие у них на этом пути», - подчеркнул Рябков.

Представитель МИД заявил, что сейчас непредсказуемость в военной области усугубляется прерванными прямыми контактами между российскими военными и армией стран НАТО. Также Москва фиксирует увеличение числа провокационных инцидентов и военных учений, проводившихся по антироссийским сценариям.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Рябков высказался на тему боевых действий на Украине. Как заявил замглавы МИД РФ, страны НАТО фактически управляют украинским конфликтом и несут за него ответственность.