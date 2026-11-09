Рябков: Москва осуждает действия НАТО по подготовке к конфликту с Россией Фото: Иван МАКЕЕВ.

Москва решительно осуждает действия стран НАТО и ЕС, направленные на подготовку к конфликту с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе видеообращения участникам круглого стола по теме милитаризации Европы на площадке ОБСЕ.

«Мы осуждаем усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России. Но видим и проблемы, возникающие у них на этом пути», - подчеркнул Рябков.

Представитель МИД заявил, что сейчас непредсказуемость в военной области усугубляется прерванными прямыми контактами между российскими военными и армией стран НАТО. Также Москва фиксирует увеличение числа провокационных инцидентов и военных учений, проводившихся по антироссийским сценариям.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Рябков высказался на тему боевых действий на Украине. Как заявил замглавы МИД РФ, страны НАТО фактически управляют украинским конфликтом и несут за него ответственность.