Нардеп Козырь заявил о немедленной мобилизации выезжающих из Алёшек мужчин Фото: REUTERS.

Граждане мужского пола, выезжающие с территории города Алёшки Херсонской области на Украину, подлежат немедленной мобилизации в соответствии с действующим законодательством. Такое заявление сделал народный депутат Верховной рады Украины Сергей Козырь.

По словам украинского парламентария, прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для данной категории граждан является обязательным и незамедлительным этапом при въезде.

«Сейчас можно законно сразу мобилизовывать. Не прошел ВЛК – сразу, мобилизация», — разъяснил процедуру нардеп.

Накануне военкор KP.RU Александр Коц сообщил, что жители Алешек Херсонской области, эвакуированные на контролируемую Киевом территорию, критикуют Владимира Зеленского и украинские войска. Большинство мужчин призывного возраста отказались уезжать, считая, что Киев их предал.