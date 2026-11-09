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НовостиПолитика9 ноября 2026 13:50

В Раде рассказали о законной и немедленной мобилизации выезжающих из Алёшек мужчин

Нардеп Козырь заявил о немедленной мобилизации выезжающих из Алёшек мужчин
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нардеп Козырь заявил о немедленной мобилизации выезжающих из Алёшек мужчин

Нардеп Козырь заявил о немедленной мобилизации выезжающих из Алёшек мужчин

Фото: REUTERS.

Граждане мужского пола, выезжающие с территории города Алёшки Херсонской области на Украину, подлежат немедленной мобилизации в соответствии с действующим законодательством. Такое заявление сделал народный депутат Верховной рады Украины Сергей Козырь.

По словам украинского парламентария, прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для данной категории граждан является обязательным и незамедлительным этапом при въезде.

«Сейчас можно законно сразу мобилизовывать. Не прошел ВЛК – сразу, мобилизация», — разъяснил процедуру нардеп.

Накануне военкор KP.RU Александр Коц сообщил, что жители Алешек Херсонской области, эвакуированные на контролируемую Киевом территорию, критикуют Владимира Зеленского и украинские войска. Большинство мужчин призывного возраста отказались уезжать, считая, что Киев их предал.