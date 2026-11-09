Мошенники запустили опасную схему с недвижимостью через мессенджер «Макс»: подробнее

Росреестр: мошенники отправляют фейковые сообщения о сделках с недвижимостью Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пресс-служба Росреестра предупредила о новой волне фейковых уведомлений, поступающих гражданам в мессенджере «Макс». В этих сообщениях злоумышленники утверждают, что в ведомство якобы поступило заявление на переоформление принадлежащих пользователям объектов недвижимости.

В рассылаемых уведомлениях содержится ложная информация о том, что пакет документов уже находится в личном кабинете ЕГРН, а для ознакомления или отмены операции гражданам предлагают перейти по прикрепленной гиперссылке.

В Росреестре подчеркнули, что подобные рассылки создаются исключительно с целью обмана: ведомство никогда не направляет ссылки для подтверждения, просмотра или отмены сделок. Переход по ним ведет на фишинговые ресурсы или сайты-двойники, созданные для хищения персональных данных и несанкционированной продажи нелегитимных выписок.

В ведомстве напомнили, что получить достоверную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно только через официальные каналы. К ним относятся портал «Госуслуги», официальные сайты Росреестра и «Роскадастра», центры «Мои документы» (МФЦ), а также нотариусы при совершении соответствующих юридических действий.

Накануне россиян предупредили о новой волне мошенничества с фиктивными дарениями премиум-подписок Telegram в преддверии праздников. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы полученных подписках, прикрепляя фишинговые ссылки или QR-коды, ведущие на поддельные страницы авторизации.