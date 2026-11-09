Онколог назвал признаки опасного перерождения родинки

Асимметричные родинки могут быть опасны. Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Большинство родинок и уплотнений на коже не представляют угрозы для здоровья. Однако некоторые изменения могут указывать на развитие злокачественной опухоли, предупредил онколог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Егор Деменок. Об этом пишет NEWS.ru.

«Особого внимания требуют родинки, которые меняют форму, размер, окраску, становятся асимметричными или имеют неровные края. Такие изменения необходимо показать дерматологу или онкологу», – подчеркнул врач.

По словам Деменка, опасными признаками также могут быть быстрый рост образования, изменение его цвета, появление корочки и кровоточивость. Насторожить должно и уплотнение, которое долго не заживает.

Кроме того, врач посоветовал не оставлять без внимания увеличенные лимфоузлы на шее, в подмышечных и паховых областях, а также любые новые образования в молочной железе. При появлении таких изменений стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

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