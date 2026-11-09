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НовостиПолитика9 ноября 2026 14:05

Рябков: Украина — пешка в игре Запада против России

Рябков заявил, что НАТО и ЕС плотно вовлечены в конфликт на Украине
Семен ЗИМИН
Рябков: Украина — пешка в игре Запада против России

Рябков: Украина — пешка в игре Запада против России

Фото: REUTERS.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с видеообращением к участникам круглого стола по милитаризации Европы на площадке ОБСЕ. Он заявил, что Украина является лишь пешкой Запада в игре против России.

По словам дипломата, страны НАТО и Евросоюза плотно вовлечены в конфликт на Украине. Рябков подчеркнул, что они фактически управляют им и несут за это прямую ответственность. Замминистра также отметил журналистам: Запад пытается затянуть российско-украинский конфликт, готовясь к противостоянию с РФ.

Рябков добавил, что говорить об урегулировании на Украине бессмысленно, пока не устранены первопричины конфликта. При этом он подчеркнул: Россия никому не угрожает и нападать на другие страны не собирается.