Рябков: Украина — пешка в игре Запада против России Фото: REUTERS.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с видеообращением к участникам круглого стола по милитаризации Европы на площадке ОБСЕ. Он заявил, что Украина является лишь пешкой Запада в игре против России.

По словам дипломата, страны НАТО и Евросоюза плотно вовлечены в конфликт на Украине. Рябков подчеркнул, что они фактически управляют им и несут за это прямую ответственность. Замминистра также отметил журналистам: Запад пытается затянуть российско-украинский конфликт, готовясь к противостоянию с РФ.

Рябков добавил, что говорить об урегулировании на Украине бессмысленно, пока не устранены первопричины конфликта. При этом он подчеркнул: Россия никому не угрожает и нападать на другие страны не собирается.