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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с видеообращением к участникам круглого стола по милитаризации Европы на площадке ОБСЕ. Он заявил, что Украина является лишь пешкой Запада в игре против России.
По словам дипломата, страны НАТО и Евросоюза плотно вовлечены в конфликт на Украине. Рябков подчеркнул, что они фактически управляют им и несут за это прямую ответственность. Замминистра также отметил журналистам: Запад пытается затянуть российско-украинский конфликт, готовясь к противостоянию с РФ.
Рябков добавил, что говорить об урегулировании на Украине бессмысленно, пока не устранены первопричины конфликта. При этом он подчеркнул: Россия никому не угрожает и нападать на другие страны не собирается.