Балицкий: ВСУ понесли огромные потери при попытке обороны Василькового Фото: REUTERS.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил признательность и восхищение за проявленное мужество и героизм российскими военнослужащими при освобождении населенного пункта Васильковое.

Балицкий отметил, что противник несколько месяцев укреплял оборону на этом участке, что сделало освобождение особенно сложным и значимым.

"Еще один населенный пункт, который освобожден от бандеровской хунты. Наши воины, проявляя мужество и героизм, вытесняют противника с запорожской земли", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".

Российские военные преодолели многомесячные укрепления противника. Губернатор подчеркнул, что противник понёс значительные потери: два взвода боевиков (до 120 человек) и большое количество техники.

Ранее KP.RU сообщил, что 71-я бригада ВСУ несёт огромные потери на Запорожском направлении.