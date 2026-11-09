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НовостиПолитика9 ноября 2026 14:12

Балицкий: ВСУ понесли огромные потери при попытке обороны Василькового

ВСУ потеряли в Васильковом до 120 человек и большое количество техники
Сергей КУДРИН
Балицкий: ВСУ понесли огромные потери при попытке обороны Василькового

Балицкий: ВСУ понесли огромные потери при попытке обороны Василькового

Фото: REUTERS.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил признательность и восхищение за проявленное мужество и героизм российскими военнослужащими при освобождении населенного пункта Васильковое.

Балицкий отметил, что противник несколько месяцев укреплял оборону на этом участке, что сделало освобождение особенно сложным и значимым.

"Еще один населенный пункт, который освобожден от бандеровской хунты. Наши воины, проявляя мужество и героизм, вытесняют противника с запорожской земли", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".

Российские военные преодолели многомесячные укрепления противника. Губернатор подчеркнул, что противник понёс значительные потери: два взвода боевиков (до 120 человек) и большое количество техники.

Ранее KP.RU сообщил, что 71-я бригада ВСУ несёт огромные потери на Запорожском направлении.