SABI высказалась про конфликт с MIA BOYKA: "Нас не хотели сталкивать лбами" Фото: Вадим Забиров

Молодая исполнительница SABI (настоящее имя Сабина Мамедова) в эксклюзивном интервью KP.RU рассказала о конфликте с певицой MIA BOYKA (настоящее имя Мария Бойко) во время записи своего главного хита "Базовый минимум".

SABI уточнила, что у нее был клип "Я твой стресс", который набрал очень большое количество просмотров. Мия увидела эту песню и выразила желание сделать совместную работу и написать песню в похожем стиле.

По словам Сабины, она пригласила Мию к себе в студию, где в конечном итоге была записана совместная песня. Позже были опубликованы видеоролики и велась долгая работа с продакшеном, добавила она.

Известно, что после выхода хита между исполнительницами случился конфликт. О его причинах и подробностях обе певицы молчат. Однако в интервью KP.RU Сабина призналась, что англоязычную версию хита "Базовый минимум" из-за ссоры девушки записывали отдельно друг от друга.

"Мы уже записали эту песню. Записывали по отдельности просто потому, что нас не хотели сталкивать лбами, чтобы мы не поругались и не было еще одного скандала", - ответила SABI на вопрос о некоторых творческих разногласиях в ходе работы над англоязычной версией песни "Базовый минимум".

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