Родители могут сами лишать детей сил после каникул: объяснение психолога

Психолог рассказал, почему после каникул дети не готовы к школьным нагрузкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

После каникул детям бывает непросто вернуться к школьному расписанию. Родители нередко совершают ошибку, когда сразу нагружают ребенка новыми занятиями, планами и требованиями. Это может усилить усталость и тревогу, отметил доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. Об этом пишет NEWS.ru.

«Если в первый день после каникул навалить на ребенка планы и требования, силы уйдут на тревогу, а не на уроки. Не начинайте трудовую неделю с оценок. Ребенок в этот момент еще не в режиме», – пояснил психолог.

По словам Ягудина, после свободного графика школьнику нужно время, чтобы привыкнуть к урокам, требованиям учителей и общению с одноклассниками. В этот период ребенок может казаться ленивым, забывчивым или раздражительным. Однако такое поведение не всегда говорит о нежелании учиться, возможно, ему просто сложно перестроиться.

Еще одна ошибка родителей – давать ребенку телефон, чтобы он отвлекся и успокоился. Психолог подчеркнул, что гаджеты лишь создают видимость отдыха и общения. В первые дни после каникул лучше понаблюдать за настроением школьника, выслушать его и только потом обсуждать новые планы. Также важно не запрещать детям проявлять эмоции, а помогать им говорить об усталости и тревоге.

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