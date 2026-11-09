Кушнер: урегулирование на Украине требует контактов между Россией и Европой Фото: REUTERS.

Зять американского президента Джаред Кушнер высказался о том, что для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине понадобятся прямые контакты между Россией и европейскими союзниками США по вопросам безопасности. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Кушнера, всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование в итоге потребует прямого взаимодействия Москвы и европейских партнёров Вашингтона по более широким договорённостям в сфере безопасности, которые их затрагивают. Он также выразил надежду, что консультации в Абу-Даби создадут условия для запуска такого взаимодействия в ближайшем будущем в рамках многостороннего процесса.

Напомним, мирные переговоры между Россией, США и Украиной возобновляются после девятимесячного перерыва. Встреча пройдёт 10 ноября в Абу-Даби. Главной целью станет обсуждение обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения — причём в окончательном варианте, а не в результате краткой приостановки боевых действий.