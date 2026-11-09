Президент России Владимир Путин: «Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения» Фото: REUTERS.

Мирные переговоры между Россией, США и Украиной возобновляются. После девятимесячного перерыва встреча пройдет 10 ноября в Абу-Даби.

ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ

С февральского раунда переговоров в Женеве изменилось многое. Но в позициях сторон не поменялось практически ничего: Украина продолжает отказываться отводить войска, признавать неизбежное, и заканчивать конфликт.

Зачем тогда вообще встретятся делегации? Обсудить новые гуманитарные обмены? Нет. Россия добивается и, судя по всему добилась, начала диалога по одному из самых важных вопросов.

Какого? Ответил сам Путин.

- Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить контакты для достижения этой цели, - заявил президент после встречи со Стивом Уиткоффом 21 октября.

Стивен Уиткофф прибыл встретился с Владимиром Путиным в октябре 2026 года Фото: REUTERS.

И добавил:

- Стивен Уиткофф обратил внимание на то, что если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности для Украины и России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. В целом, и я тоже с этим согласен.

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Вспомним, что в декабре 2021 года Россия активно предлагала НАТО обсудить новую систему безопасности в Европе. Наши предложения раскритиковали и чуть ли не высмеяли. И это стало одной из главных отправных точек для начала спецоперации.

Спустя практически пять лет, «с той стороны» постучали. США, Уиткофф, сами предлагают обсудить безопасность в Европе. И сразу переходят от слов к делу. Politico пишет, что еще до начала переговоров в Абу-Даби Джаред Кушнер предложил ЕС начать обсуждение новой архитектуры европейской безопасности. В основу диалога предложил положить формат встреч Россия - НАТО, проводившихся с 2002 по 2022 годы.

Еще до начала переговоров в Абу-Даби Джаред Кушнер предложил ЕС начать обсуждение новой архитектуры европейской безопасности. Фото: ЕРА/ТАСС

Официальный Кремль эту информацию комментировать отказался, но опровергать ничего не стал. А вот европейцев такая постановка вопроса сильно обеспокоила. На официальном уровне, ожидаемо, Европа ответила резкой критикой.

- Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. У нас уже существует европейская архитектура безопасности, - заявила в ответ на вопрос журналистов о предложении Кушнера глава евродипломатии Кая Каллас. - НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль.

Но это официальная позиция. Полностью отказаться от разговора о безопасности, когда это предлагает ее гарант, «босс» НАТО - Вашингтон, очень непросто.

Но чтобы начинать говорить о глобальных вещах, нужно разобраться с гарантиями России и Украине. Именно поэтому они - главная тема встречи Абу-Даби. Ожидаемо, разговор начнется в условиях серьезного сопротивления Евросоюза. И хоть Европа официально за столом не представлена, мы прекрасно понимаем, что Украина будет вести диалог по методичкам своего главного спонсора.

Поэтому разговор будет трудным. Все будет «на кончиках пальцев» российских дипломатов. И, в лучшем случае, мы только в начале трудного переговорного пути.

Но это единственный возможный путь реального решения конфликта на Украине.

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ В АБУ-ДАБИ

Россия:

- Глава делегации - помощник президента Владимир Мединский.

- заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин;

- представители вооруженных сил - начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Украина:

- Глава делегации - Рустем Умеров

- руководитель офиса президента Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия

- заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий.

США:

- Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а также представители Госдепа США

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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