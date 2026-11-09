ВС России поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российская армия поразила в Черном море сухогруз, перевозивший оружие и военное имущество Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Удар по судну был нанесен в акватории Черного моря в 141 км юго-западнее Одессы. Вооруженные силы РФ также поразили логистический центр «Сухой порт» в порту Одесса. Объект предназначался для хранения и распределения грузов, которые использовались в интересах ВСУ.

Как отметили в Минобороны, ВС России продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергоинфраструктуры и логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие их бригады «Варяг» поразили в тылу Украины подстанцию, локомотивы и логистический центр. Удары по объекта были нанесены беспилотниками «Герань».