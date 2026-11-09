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НовостиПолитика9 ноября 2026 14:56

ВС России поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ в Чёрном море

Армия России поразила сухогруз с оружием для ВСУ в Черном море и логистический центр в порту Одесса
Мария МАМАЕВА
ВС России поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море

ВС России поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российская армия поразила в Черном море сухогруз, перевозивший оружие и военное имущество Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Удар по судну был нанесен в акватории Черного моря в 141 км юго-западнее Одессы. Вооруженные силы РФ также поразили логистический центр «Сухой порт» в порту Одесса. Объект предназначался для хранения и распределения грузов, которые использовались в интересах ВСУ.

Как отметили в Минобороны, ВС России продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергоинфраструктуры и логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие их бригады «Варяг» поразили в тылу Украины подстанцию, локомотивы и логистический центр. Удары по объекта были нанесены беспилотниками «Герань».