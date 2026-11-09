Нефть марки Brent подешевела ниже 93 долларов за баррель впервые с 1 сентября Фото: REUTERS.

Цены на нефть снова колеблются: Brent на лондонской бирже ICE впервые с 1 сентября упала ниже 93 долларов за баррель. Об этом говорят данные торгов. К 17:21 мск январьский фьючерс терял 5,61% и стоил 92,8 доллара. Чуть позже падение замедлилось: к 17:34 мск баррель торговался уже по 93,93 доллара, минус 4,47%.

Американская WTI не отставала: декабрьский фьючерс просел на 3,93%, до 87,26 доллара. Похоже, нефтяной рынок резко развернулся после недавнего оптимизма.

Ещё в пятницу, 6 ноября, Brent росла после затяжного падения днём ранее. По данным Investing, к 10:40 по Москве январский фьючерс подорожал до 99,48 доллара, прибавив 1,21%, или 1,19 доллара, к закрытию предыдущей сессии. А на пике котировки и вовсе перевалили за психологическую сотню.