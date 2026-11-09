«ИИ подкрался незаметно»: Олег Газманов рассказал о своём отношении к нейросетям в музыке Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Олег Газманов в эфире радио «Комсомольская правда» признался, что активно пользуется нейросетями в работе, но при этом относится к ним с осторожностью. По его словам, искусственный интеллект — это лишь инструмент, и без таланта с его помощью ничего путного не выйдет.

«Да, слышал, забита вся Алиса этими треками. Это ужасно вообще. Понимаете, дело в том, что нейросети, я называю такое состояние "ИИ подкрался незаметно". Нейросети — это инструмент. Если у тебя таланта нет, у тебя ничего не получится хорошего. Нейросети не умеют сочувствовать, они не умеют плакать, любить», — уточнил музыкант.

Газманов обратил внимание, что даже если загрузить в программу хороший текст, на выходе всё равно получатся штампы и компиляция того, что уже придумал человек. Газманов назвал это ловушкой и подчеркнул: выход один — сочинять самим и трудиться мозгами.

При этом музыкант нашёл полезное применение технологиям. С помощью ИИ он быстро прокачивает аранжировки для своих песен, слова и музыку которых пишет полностью сам. Если с живым аранжировщиком приходится неделями обсуждать правки бас-гитары, то нейросеть за час выдаёт несколько вариантов.

Кроме того, у Газманова появился цифровой артист — 40-летний мужчина по имени Захар с псевдонимом Ветр, который исполняет шансон. Певец сочинил две истории и музыку, сам пропел их на гитаре, а нейросеть скопировала его интонации и заставила героя спеть. Песни «Слабый был пароль» и «Адью и ай люли» уже есть в соцсетях.