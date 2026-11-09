Газманов признался, что стоит за одним ИИ-артистом: он поёт шансон и имеет целую историю Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Олег Газманов признался, что пишет песни с помощью нейросетей под псевдонимом Захар Ветр. Об этом народный артист рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам музыканта, цифровой артист Захар Ветр — это мужчина 40–45 лет, «проживший жизнь», который работает в жанре шансона. Газманов сам сочинил для него две истории и написал музыку, а также пропел песни на гитаре. Нейросеть скопировала его интонации и заставила героя спеть. Композиции называются «Слабый был пароль» и «Адью и ай люли». Найти их можно в соцсетях.

«Эта песня на грани фола для меня. Я пою определенные песни и слишком сильно вырываться за пределы своей дороги очень сложно», — признался артист.

При этом Газманов подчёркивает: нейросеть — лишь инструмент, и без таланта ничего путного не выйдет. По его мнению, даже хорошие стихи, положенные на музыку ИИ, всё равно остаются штампами и компиляцией того, что уже придумал человек. Это ловушка, и выход из неё один — сочинять самим и трудиться мозгами.

Себе артист нейросеть позволяет использовать иначе: прокачивать аранжировки для полностью своих песен. Раньше правки бас-гитары или добавление хора обсуждались с аранжировщиком неделями, а теперь за час можно сделать несколько вариантов и посмотреть, как трек зазвучит с оркестром или соло. Заодно Газманов вместе с женой Марусей делает обложки альбомов: супруга фотографирует его на айфон, а нейросеть доводит снимок до профессионального уровня — хоть на целую афишу растягивай.