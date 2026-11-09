Россиян предупредили об опасности повторного использования пластиковой посуды

Однократное повторное использование обычно не представляет серьезной опасности. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/ Global Look Press

Одноразовые пластиковые стаканчики, тарелки и контейнеры не стоит использовать повторно. При мытье и контакте со столовыми приборами на их поверхности появляются микроповреждения, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Об этом пишет RT.

«Контакт со столовыми приборами, трение губкой могут приводить к появлению микроскопических повреждений, в результате которых от материала отделяются мельчайшие пластиковые частицы. Они способны попадать в пищу и напитки, причем внешне посуда может выглядеть совершенно целой», – отметил эксперт.

По словам химика, еще один риск связан с нагреванием. Из некоторых видов пластика в еду могут переходить химические вещества. Например, при определенных условиях из посуды из полистирола выделяется стирол, особенно при контакте с горячей и жирной пищей.

Однократное повторное использование обычно не представляет серьезной опасности, однако при регулярном применении растет износ материала. Дорохов советует проверять рекомендации производителя. Маркировка PP сама по себе не означает, что посуду можно использовать многократно.

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