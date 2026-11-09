Глава МИД Германии назвал основу плана Европы по Украине Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль обозначил, как Европа видит урегулирование по Украине: Россия якобы должна отказаться от своих требований. Об этом он рассказал после разговора с госсекретарём США Марко Рубио.

«Мы согласились, что существует возможность завершить конфликт на Украине путём переговоров. Предпосылкой для этого является то, что Россия откажется от своих максималистских требований и продемонстрирует подлинную готовность к достижению договорённости», — заявил дипломат в беседе с DWS Media.

В Москве на это смотрят иначе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Запад намеренно затягивает конфликт и готовится к противостоянию с Россией. Странам НАТО и ЕС, по его словам, стоит перестать нагнетать напряжённость, трезво оценить риски безудержной милитаризации и включить все механизмы, чтобы не дать событиям пойти по худшему сценарию.