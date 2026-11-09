Кушнер заявил, что встретится с европейцами перед переговорами в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Перед трехсторонними переговорами по Украине, которые состоятся в Абу-Даби, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер встретится с европейскими партнерами. Также в переговорах примет участие Стив Уиткофф, спецпосланник Вашингтона по миротворческим миссиям.

Джаред Кушнер в социальной сети X сообщил, что перед двухдневными трехсторонними переговорами с Украиной и Россией в Абу-Даби он и Стив Уиткофф встретятся с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии для продолжения консультаций по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины. Как это можно считать "трёхсторонними переговорами", если сперва проводится встреча с шестью другими сторонами и Киевом без участия России, - Кушнер не уточнил.

Кушнер отметил, что это будут первые трехсторонние переговоры с февраля. Их цель - объединить Украину и Россию для обсуждения их послевоенных проблем, предложений и возможных решений. Он выразил надежду, что эти переговоры помогут найти общие точки, продвинуть практические решения и усилить импульс для дальнейшего этапа переговоров.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле отказались комментировать идею Кушнера о саммите Россия - НАТО по вопросам безопасности.