Газманов не против уйти на пенсию с телеэкранов, но с одним условием: "Думаете, мне нравится?"

Газманов не против уйти на пенсию с телеэкранов, но с одним условием Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Олег Газманов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что готов уйти с телеэкранов, уступив место молодым артистам. По его словам, музыкальные редакторы и зрители будто живут в разных мирах: в интернете появляются интересные новые исполнители и песни, а на телевидении годами работают одни и те же лица.

«Надо вытаскивать смелее таланты. Нас уже задвигать, пожилых людей. Хватит уже. Сколько можно? Уже отпускайте меня на пенсию,» — заявил Газманов.

На уточняющий вопрос, готов ли он уступить дорогу, артист ответил с вызовом: не уступать, а бороться. «Сделайте лучше меня — нет проблем», — сказал он, отметив, что его никто не тащит на экраны силой.

«Думаете, мне нравится на телевидении вообще петь? Я вообще не люблю потом на себя смотреть. Мне нравится выходить на сцену и петь для людей в живом концерте», - заявил Олег Газманов.

Артист напомнил, что 29 ноября он покажет на «ВТБ Арене» всё, на что готов, и исполнит то, что любят его поклонники.

Также народный артист рассказал и о своём отношении к нейросетям в музыке. Газманов не видит в них ничего плохого и даже использует сам, однако он признает, что ИИ пока не способен делать действительно цепляющую музыку.