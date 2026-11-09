Лавров: в Абу-Даби согласуют основы для потенциального соглашения по Украине Фото: REUTERS.

В столице ОАЭ 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Как сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, главная задача встречи — утвердить принципы, которые могут лечь в основу финального соглашения по урегулированию украинского конфликта.

По словам министра, стороны сосредоточатся на вопросах безопасности российской и украинской сторон, а также всего региона в целом. Лавров подчеркнул, что все участники понимают: речь идет о согласовании тех самых принципов, которые будут одобрены по итогам переговоров о полноценном урегулировании.

Отдельно глава внешнеполитического ведомства прокомментировал участие замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. Лавров назвал это «вполне естественным»: Рябков курирует «вопросы Северной Атлантики» и «контроль над вооружениями в самом широком плане». Логика здесь простая — без этих тем разговор о безопасности попросту не сложится.

Состав российской делегации оказался внушительным. В Абу-Даби отправятся помощник президента Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генштаба — Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.