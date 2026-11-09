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НовостиПолитика9 ноября 2026 17:05

Канцлер Мерц выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за поддержки Украины

Мерц выдвинул ультиматум Евросоюзу, пригрозив заблокировать бюджет на предстоящие семь лет
Сергей ГАПЧУК
Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул ультиматум Евросоюзу

Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул ультиматум Евросоюзу

Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул ультиматум Евросоюзу, пригрозив заблокировать бюджет на предстоящие семь лет, если Украине не будет оказана поддержка. Об этом написал Financial Times.

«Обязательство внести справедливый вклад в покрытие дефицита Украины является условием для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия», – цитирует издание письмо канцлера.

Уточняется, что Мерц связал поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы с согласием всех стран ЕС финансировать Украину. Ультиматум от Мерца поступил в преддверии встречи лидеров Евросоюза в Дублине.

Ранее KP.RU рассказал, что Евросоюз активирует специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях для оперативной поддержки Украины на фоне повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам телефонных переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.