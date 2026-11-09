Трамп заявил, что демократы сфальсифицировали итоги выборов в Конгресс США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в честности прошедших промежуточных выборов, отметив несоответствия между результатами голосования и результатами предвыборных опросов. По его мнению, демократы подтасовали выборы при помощи алгоритмов. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Неужели кто-то действительно верит, что эти выборы были честными? Как опросы могли настолько ошибаться?» - задался вопросом американский лидер.

Трамп подчеркнул, что объём досрочного голосования оказался настолько значительным, что результат выборов оказался предопределён, независимо от числа пришедших на избирательные участки граждан. По мнению Трампа, машины для голосования играют более важную роль, чем сами избиратели.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп, несмотря на это, публично поздравил демократов с победой на выборах в Конгресс и заявил, что в поражении республиканцев виноваты "цены на бензин".