Reuters: представители США могут посетить Россию после переговоров в Абу-Даби

Владимир Путин Фото: REUTERS.

Спецпосланники американского лидера Дональда Трампа могут посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Как утверждается в публикации, спецпосланник главы США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут встретиться с руководством России по итогам трехсторонних консультаций между делегациями Москвы, Киева и Вашингтона. Других подробностей о возможном визите американских представителей в Россию агентство не приводит.

Напомним, что трехсторонние переговоры по Украине при участии делегаций Москвы, Вашингтона и Киева пройдут в Абу-Даби 10 ноября. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, целью этих контактов будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения.