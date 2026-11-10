"Летела и врезалась в мою машину": SABI откровенно рассказала про аварию с самокатом

Исполнительница хита “Базовый минимум” Sabi раскрыла правду про аварию с самокатом Фото: Вадим Забиров

Известная исполнительница хита “Базовый минимум” Sabi (настоящее имя Сабина Мамедова) в эксклюзивном интервью KP.RU откровенно рассказала про аварию с самокатом.

"Почему вы говорите, что я сбила девочку на самокате? Я не сбила. Вот это пресса! Она в меня врезалась. Я просто выезжала", - ответила она.

По словам певицы, она на минимальной скорости аккуратно выезжала на автомобиле из-за стены, которая перекрывала ей обзор. И сбоку каким-то сумасшедшим образом появилась девушка на самокате, которая "просто летела и врезалась в мою машину".

Артистка отметила, что в результате инцидента у ее машины был сломан бампер и решетка.

"Ужасно, конечно. Я когда вышла, у меня сразу цифры в голове. Сначала посмотрела, сколько мне это обойдется. Подумала: ладно. Посмотрела на нее, видела, что ее трясет. Поняла плюс-минус проблемы. Позвала к себе, объяснила, что надо решать, потом поняла, что она не решит", - пояcнила SABI.

Сабина уточнила, что девушка начала плакать, видимо, запереживала. Тогда она сказала ей отправляться заниматься своими делами.

"Но если бы у меня не было денег, наверное, я бы не так просто к этому относилась. Слава богу, есть возможность сделать такое доброе дело и закрыть стоимость ремонта машины", - резюмировала певица.

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