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НовостиВ мире9 ноября 2026 20:37

Украина теряет население: за полгода из страны уехали более 244 тысяч человек

Более 244 тысяч украинцев уехали из страны за полгода
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Более 244 тысяч жителей Украины покинули страну в первой половине 2026 года и не вернулись. Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

Более 244 тысяч жителей Украины покинули страну в первой половине 2026 года и не вернулись. Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

Более 244 тысяч жителей Украины покинули страну в первой половине 2026 года и не вернулись. На фоне приближения зимы ожидается отъезд еще десятков тысяч человек. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, люди могут уезжать из-за перебоев с электричеством, отсутствия отопления и водоснабжения на фоне приближающихся морозов. В публикации также говорится о сокращении населения Украины. Если в начале 2022 года в стране насчитывался 41 миллион человек, то сейчас на подконтрольной Киеву территории проживают около 28,5 миллиона.

Сокращение числа жителей приводит к нехватке рабочей силы и создает дополнительные трудности для экономики. В частности, стране становится сложнее собирать налоги, необходимые для выплаты пенсий, пособий и компенсаций.

Ранее KP.RU сообщал, что предстоящей зимой крупные города Украины могут столкнуться с масштабными отключениями электричества. По прогнозу депутата Верховной рады Алексея Кучеренко, наиболее сложная ситуация ожидается в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Одессе.