Хегсету грозит импичмент: конгрессмен США потребовал отстранить главу Пентагона

В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию о начале процедуры импичмента в отношении министра обороны Пита Хегсета. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию о начале процедуры импичмента в отношении министра обороны Пита Хегсета. Инициатором документа стал республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси.

Во время выступления в нижней палате Конгресса политик зачитал выдержки из резолюции. В документе утверждается, что Хегсет должен покинуть должность, поскольку сознательно исполнял незаконные приказы о начале военной операции против Ирана.

По мнению автора инициативы, решение о начале войны было принято без одобрения Конгресса, а Иран не представлял непосредственной угрозы для США. Голосование по резолюции может пройти в ближайшие дни. Действия главы Пентагона в связи с конфликтом с Ираном уже вызвали недовольство ряда американских законодателей, в том числе демократов и некоторых республиканцев.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении сохранить Пита Хегсета на посту главы Пентагона, несмотря на поступающие жалобы на его работу. Американский лидер подчеркнул, что доволен деятельностью министра и не видит причин для его отставки.