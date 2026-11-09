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НовостиВ мире9 ноября 2026 20:54

"Должна согласиться Россия": Рубио высказался о гарантиях безопасности для Украины

Рубио: Украина получит лишь те гарантии безопасности, которые устроят Россию
Мария ПАНЮТИНА
Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: REUTERS.

Западные страны смогут предоставить Украине лишь те гарантии безопасности, которые устроят Россию. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя подготовку к предстоящим трехсторонним переговорам.

"Ключом к завершению в конечном счете боевых действий будет понимание того, что Украина станет чувствовать себя в безопасности после конфликта. И, разумеется, чтобы это сработало, на такое должна согласиться и Россия", - сказал он журналистам.

Рубио добавил, что окончательный вариант гарантий безопасности для Киева пока не согласован. Сейчас рассматривается вариант предоставления Украине гарантий, аналогичных предусмотренным пятой статьей НАТО.

Ранее KP.RU сообщал, что в ходе переговоров в Абу-Даби будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России и Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что одним из ключевых положений позиции Москвы остается принцип неделимости безопасности.