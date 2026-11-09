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НовостиПолитика9 ноября 2026 21:47

Украина уничтожает систему безопасности ЗАЭС: Европа продолжает закрывать глаза

Лихачев заявил о ликвидации Киевом главной системы безопасности ЗАЭС
Мария ПАНЮТИНА
Лихачев заявил о ликвидации Киевом главной системы безопасности ЗАЭС

Лихачев заявил о ликвидации Киевом главной системы безопасности ЗАЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Киев фактически начал уничтожать главную составляющую системы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции - ее сотрудников. Об этом заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Государственный деятель выразил недоумение по поводу отсутствия реакции европейских лидеров на происходящее в Энергодаре.

"Украина фактически приступила к ликвидации самой главной системы ядерной безопасности ЗАЭС - тех, кто ту самую безопасность во имя благополучия Европы и обеспечивает", - цитирует его "Росатом".

Лихачев поставил под сомнение, осознает ли Запад последствия принимаемых им решений или намеренно допускает дальнейшее обострение ситуации, которое может привести к необратимым последствиям.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате украинского удара погиб электрослесарь ЗАЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси добавил, что это произошло через несколько дней после гибели еще одного работника. Всего с апреля 2026 года погибли 14 сотрудников.