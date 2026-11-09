Арест отца за хранение детской порнографии разрушил планы Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась выступать в Европейском парламенте на фоне задержания ее отца в США по подозрению в хранении детской порнографии. Об этом сообщает Sky News.

Совместное выступление британского принца Гарри и герцогини было запланировано на 10 ноября. Супруги должны были обратиться к парламентариям с речью, посвященной безопасности детей в социальных сетях.

По данным телеканала, Меган решила отказаться от публичного выступления, поскольку сейчас не чувствует себя достаточно эмоционально подготовленной к этому. Ожидается, что она все же посетит мероприятие, а речь произнесет только принц Гарри.

Ранее KP.RU сообщал, что отца герцогини Томаса Маркла задержали 6 ноября. Он предстал перед судом во Флориде. Позднее 82-летнего мужчину отпустили под обязательство являться на судебные заседания. Вину в хранении детской порнографии он не признал.