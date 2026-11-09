Цифровой рубль набирает обороты: за два месяца новые кошельки открыли более 300 тысяч россиян

За первые два месяца массового внедрения цифрового рубля в России граждане и организации открыли более 300 тысяч кошельков. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

За первые два месяца массового внедрения цифрового рубля в России граждане и организации открыли более 300 тысяч кошельков. Об этом сообщают «Известия».

По состоянию на 1 ноября счета на платформе цифрового рубля открыли почти 290 тысяч граждан и чуть менее 16 тысяч юридических лиц. За сентябрь и октябрь пользователи провели около 235 тысяч операций. Чаще всего они пополняли счета, но также оплачивали товары и услуги, переводили деньги и платили налоги.

Эксперты связывают интерес к новой форме валюты преимущественно с любопытством. При этом темпы открытия кошельков уже снижаются: если в сентябре их создавали примерно по 7 тысяч в день, то в октябре около 3 тысяч. Одним из сдерживающих факторов остается отсутствие процентов на остаток и привычного банковского кешбэка.

Ранее KP.RU рассказывал, как россияне открывают кошельки с цифровыми рублями и расплачиваются новой формой национальной валюты. Журналист издания проверил работу цифрового кошелька и выяснил, с какими трудностями сталкиваются пользователи.